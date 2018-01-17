У Польщі судитимуть українця за організацію схеми незаконної міграції [ Редактировать ]
Українець постане перед польським судом - за організацію каналу незаконної міграції. Відповідний обвинувальний акт направила до суду Прикордонна служба Польщі.
За даними правоохоронців, злочинне угруповання, в складі якого, крім українця, було троє турків, переправляла мігрантів із Сирії, Туреччини та Іраку до країн ЄС. Слідство в справі тривало майже рік. Обвинуваченим загрожує до восьми років позбавлення волі.
по теме
В Польше злоумышленники организовали канал нелегальной миграции
Преступная группировка, в составе которой, кроме украинца, были трое турков, занималась переправкой мигрантов из Сирии, Турции и Ирака в страны ЕС.
Директор лагеря "Виктория" проведет за решеткой 2 месяца
Петроса Саркисяна подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, из-за чего в огне погибли три девочки - участницы танцевального ансамбля.
Соломенский райсуд Киева оставил в должности директора-взяточника
Ореста Фурдычко задержали в декабре прошлого года. Он требовал взятку в $300 тысяч за продление договора о строительстве жилого комплекса на территории Института агроэкологии.
В Польше отправят в отставку министров-реформаторов
Таким образом, Варшава хочет наладить отношения с Брюсселем, которые испортились из-за судебной реформы.
Беспорядки с выгодой: в Брюсселе судят молодых людей за протесты в корыстных целях
Провоцировать драки в местах скопления людей, а потом - на фоне беспорядков - грабить - такой была основная тактика подозреваемых.