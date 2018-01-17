Українець постане перед польським судом - за організацію каналу незаконної міграції. Відповідний обвинувальний акт направила до суду Прикордонна служба Польщі.

За даними правоохоронців, злочинне угруповання, в складі якого, крім українця, було троє турків, переправляла мігрантів із Сирії, Туреччини та Іраку до країн ЄС. Слідство в справі тривало майже рік. Обвинуваченим загрожує до восьми років позбавлення волі.