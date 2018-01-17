У США зафільмували падіння метеориту [ Редактировать ]
В американському штаті Мічиган зафільмували падіння метеорита. Небесне тіло впало всього в восьми кілометрах від містечка Нью-Хейвен. Окрім місцевих мешканців, яскравий спалах у небі було добре видно і в сусідній Канаді. Очевидці одразу взялися викладати відео у соцмережах.
За даними Національної метеослужби США, падіння викликало невеликий землетрус - магнітудою два. Інформації про руйнування чи постраждалих - не надходило.
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