Інформації про руйнування чи постраждалих - не надходило

В американському штаті Мічиган зафільмували падіння метеорита. Небесне тіло впало всього в восьми кілометрах від містечка Нью-Хейвен. Окрім місцевих мешканців, яскравий спалах у небі було добре видно і в сусідній Канаді. Очевидці одразу взялися викладати відео у соцмережах.

За даними Національної метеослужби США, падіння викликало невеликий землетрус - магнітудою два. Інформації про руйнування чи постраждалих - не надходило.