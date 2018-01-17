В Одессе пьяная бригада "скорой" приехала на вызов [ Редактировать ]
В Одессе на вызов к прохожему, который нуждался в срочной медицинской помощи, прибыла медицинская бригада, врач и фельдшер которой находились в нетрезвом состоянии.
В результате медпомощь не была предоставлена, и мужчина скончался.
Об этом в Facebook написал советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Инцидент произошел около 21:30 16 января.
"В полицию поступило сообщение, что возле железнодорожного вокзала разгуливает гражданин в неадекватном состоянии, полураздетый в морозный вечер и с расстройствами речи. На место прибыл экипаж патрульной полиции, где обнаружил гражданина, выяснил, что ему плохо, и вызвал скорую", - рассказал Форостяк.
Напомним, врач во время приема избил свою пациентку.
по теме
Снегопад в Украине: в Одессе не работает аэропорт
В связи со снегопадом в Одессе с перебоями работает местный аэропорт.
Снегопад в Украине: в Одессе парализовано движение (видео)
Одессу сегодня с утра замело снегом, уровень осадков достигал 6 сантиметров.
Корь в Украине: Одесская область установила рекорд количества заболевших
Корь наступает. Сообщения о новых инфицированных поступают со всей Украины. Сколько людей госпитализированы по состоянию на сегодня? И есть ли угроза эпидемии?
В Одессе в многоэтажном доме заживо сгорели люди
В Одессе 15 января на месте пожара в жилом доме нашли тела двоих человек.
В Києві медиків звинувачують у смерті безхатька
Причини смерті безхатька в Києві - з’ясовуватимуть судмедексперти. Його тіло напередодні знайшли під стінами столичної лікарні швидкої допомоги.