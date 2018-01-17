В Одессе на вызов к прохожему, который нуждался в срочной медицинской помощи, прибыла медицинская бригада, врач и фельдшер которой находились в нетрезвом состоянии.

В результате медпомощь не была предоставлена, и мужчина скончался.

Об этом в Facebook написал советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Инцидент произошел около 21:30 16 января.

"В полицию поступило сообщение, что возле железнодорожного вокзала разгуливает гражданин в неадекватном состоянии, полураздетый в морозный вечер и с расстройствами речи. На место прибыл экипаж патрульной полиции, где обнаружил гражданина, выяснил, что ему плохо, и вызвал скорую", - рассказал Форостяк.

Напомним, врач во время приема избил свою пациентку.