Скончался режиссер "Полицейской академии" [ Редактировать ]
Режиссер и сценарист первого фильма серии "Полицейская академия" Хью Уилсон скончался в возрасте 74 лет, сообщает Variety.
Уилсон умер в своем доме в Шарлотсвилле 14 января.
Уилсон также был создателем сериала "Радио Цинцинатти". Он был лауреатом премии "Эмми". Среди других его работ - фильмы "Клуб первых жен" и "Взрыв из прошлого", сериал "Место Фрэнка".
Напомним, умерла вокалистка рок-группы Cranberries.
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