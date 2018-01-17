Режиссер и сценарист первого фильма серии "Полицейская академия" Хью Уилсон скончался в возрасте 74 лет, сообщает Variety.

Уилсон умер в своем доме в Шарлотсвилле 14 января.

Уилсон также был создателем сериала "Радио Цинцинатти". Он был лауреатом премии "Эмми". Среди других его работ - фильмы "Клуб первых жен" и "Взрыв из прошлого", сериал "Место Фрэнка".

Напомним, умерла вокалистка рок-группы Cranberries.