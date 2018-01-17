Подростки пожизненно сели в тюрьму за зверское убийство бездомного [ Редактировать ]
Двое друзей убили бездомного с помощью тесака для мяса и отломленной части ограждения. Об этом сообщает Mirror.
Суд вынес приговор о пожизненном заключении. Алекс Макдоналд и Чарли Уайт должны будут провести в тюрьме 18 и 16 лет соответственно, прежде чем получат право на условно-досрочное освобождение.
19-летние друзья совершили жестокое нападение на Развана Сирбу, когда он спал в своей палатке в природном заповеднике возле Мейдстона. Причем все осуществленные зверства преследовали лишь одну цель - веселье.
Алекс нанес 20 ударов куском деревянного ограждения, Чарли - семь раз тесаком. Сами юноши отрицали свою причастность к убийству, но суд все равно признал их виновными.
В разговоре с Чарли Алекс признался, что нанес так много ударов погибшему, потому что это было забавно. Кроме того, на камерах видеонаблюдения видно, как парни заинтересованно обсуждают совершенное убийство, а потом сжигают окровавленную толстовку третьего обвиняемого - Джимми Бакли.
Алекс утверждал, что именно Джимми прикончил бездомного, а по словам Чарли, их сообщник использовал кусок дерева, словно бейсбольную биту, изувечив голову погибшего. Впрочем, из-за низкого IQ и после оценки психологов и психиатров 20-летний Джимми был признан невменяемым.
В общей сложности Разван получил 28 травм, включая множественные переломы головы, лица и ребер. Во время объявления приговора Алекс подрался с полицейскими и обматерил судью.
Разван приехал в Великобританию из Румынии в октябре 2016 года. Он был единственным ребенком, воспитывался матерью и бабушкой в родном городе Ласи. Он закончил школу и колледж общественного питания, но из-за ссор с матерью ему пришлось покинуть дом и он остался на улице. Благотворительная организация выдала ему палатку, в которой он и жил.
Напомним, ранее сообщалось, что в автомобиле нашли изрезанные тела отца и сына.
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