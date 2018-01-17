Двое друзей убили бездомного с помощью тесака для мяса и отломленной части ограждения. Об этом сообщает Mirror.

Суд вынес приговор о пожизненном заключении. Алекс Макдоналд и Чарли Уайт должны будут провести в тюрьме 18 и 16 лет соответственно, прежде чем получат право на условно-досрочное освобождение.

19-летние друзья совершили жестокое нападение на Развана Сирбу, когда он спал в своей палатке в природном заповеднике возле Мейдстона. Причем все осуществленные зверства преследовали лишь одну цель - веселье.

Алекс нанес 20 ударов куском деревянного ограждения, Чарли - семь раз тесаком. Сами юноши отрицали свою причастность к убийству, но суд все равно признал их виновными.

В разговоре с Чарли Алекс признался, что нанес так много ударов погибшему, потому что это было забавно. Кроме того, на камерах видеонаблюдения видно, как парни заинтересованно обсуждают совершенное убийство, а потом сжигают окровавленную толстовку третьего обвиняемого - Джимми Бакли.

Алекс утверждал, что именно Джимми прикончил бездомного, а по словам Чарли, их сообщник использовал кусок дерева, словно бейсбольную биту, изувечив голову погибшего. Впрочем, из-за низкого IQ и после оценки психологов и психиатров 20-летний Джимми был признан невменяемым.

В общей сложности Разван получил 28 травм, включая множественные переломы головы, лица и ребер. Во время объявления приговора Алекс подрался с полицейскими и обматерил судью.

Разван приехал в Великобританию из Румынии в октябре 2016 года. Он был единственным ребенком, воспитывался матерью и бабушкой в родном городе Ласи. Он закончил школу и колледж общественного питания, но из-за ссор с матерью ему пришлось покинуть дом и он остался на улице. Благотворительная организация выдала ему палатку, в которой он и жил.

Напомним, ранее сообщалось, что в автомобиле нашли изрезанные тела отца и сына.