Цены на газ: в Кабмине сделали важное заявление [ Редактировать ]
Министерство энергетики и угольной промышленности не планирует повышать стоимость природного газа для населения. Об этом во время заседания правительства заявил глава Минэнергоугля Игорь Насалик.
По словам министра, изменение методики определения цены газа для населения не имеет отношения к росту стоимости топлива.
"Это касается ПСО (поставщиков газа по специальным обязательствам - ред.) и он проходит как регуляторный акт. Он не имеет отношения к повышению цены на газ", - резюмировал Насалик.
Напомним, ранее сообщалось, что НКРЭКУ снизила тарифы на отопление и горячую воду.
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