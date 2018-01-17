Новолуние 18 января: что нужно сделать в этот день [ Редактировать ]
В ночь на 18 января на небе появится молодой месяц и начнет отсчет новому периоду. По прогнозам астрологов, будет одним из самых удачливых периодов. Не зря первое новолуние 2018 прозвали шаманским. В этот период можно нашаманить себе все, чего только пожелается.
Наступающее новолуние пройдет в Козероге - знаке верности, целеустремленности, стабильности. В Козероге будет находиться и Венера, образуя прекрасный союз с Марсом. Это будет очень гармоничный период. Не удивляйтесь тому, что ваши желания смогут очень быстро материализоваться. Козерог является созвездием материального успеха, поэтому бросайте все свои силы на достижение заветной цели в эти дни. Вы действительно поразитесь, как легко и быстро все будет складываться.
Если человек решил разбогатеть, то именно с этого вечера и стоит начинать.
Астрологи утверждают, что день новолуния будет благоприятным для тех, кто находится в поиске второй половинки. Знакомства в этот день будут очень удачными, интуиция обострена. Вы сможете почувствовать при первой встрече человека, близкого вам по духу.
Что нельзя делать и что обязательно стоит сделать в этот день
Важно избегать споров и всяческих выяснений отношений потому, что конфликты, возникшие в первые лунные сутки, могут продолжаться весь месяц. А вот шумные и веселые вечеринки стоит отложить на другой день.
Кроме того, новолуние отличное время для налаживания личной жизни. Если человек уже находится в отношениях, но что-то идет не так, обязательно хорошенько все нужно проанализировать, тогда получиться принять правильное решение - сохранить отношения либо заняться поиском истинного счастья.
Обильную пищу и любые излишества также лучше исключить. Постарайтесь провести день в тишине или компании самого близкого человека.
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