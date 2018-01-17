В одном из сел Никопольского района Днепропетровской области убили несовершеннолетнюю девушку.

Ее тело нашли в спальне жилого дома, передает УНН .

Тело девушки с многочисленным травмами было завернуто в ткань.У убитой были синяки и ушибы на голове, порез на шее.

Напомним, в автомобиле нашли изрезанные тела отца и сына.