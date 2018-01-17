Под Днепром нашли изуродованное тело девочки [ Редактировать ]
В одном из сел Никопольского района Днепропетровской области убили несовершеннолетнюю девушку.
Ее тело нашли в спальне жилого дома, передает УНН .
Тело девушки с многочисленным травмами было завернуто в ткань.У убитой были синяки и ушибы на голове, порез на шее.
Напомним, в автомобиле нашли изрезанные тела отца и сына.
по теме
Жестокая расправа: в автомобиле нашли изрезанные тела отца и сына (фото)
В Оренбурге во дворе жилого дома в машине найдено два тела.
Мать жестоко убила сына из-за мобильного телефона
Мать жестоко избила сына до смерти из-за потерянного мобильного телефона.
На Прикарпатье мать "усыпила" двоих маленьких детей
Прокуратура Ивано-Франковской области передала в суд дело в отношении женщины, которая умышленно отравила своих детей, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Парень задушил сожительницу и поджег квартиру с двухлетним сыном
24-летний житель Лысьвы Пермского края подозревается в убийстве сожительницы и двухлетнего сына.
Девушка задушила подругу и забыла
Фотоснимок с подругой помог раскрыть ужасное преступление.