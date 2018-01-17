Известная актриса умерла после автокатастрофы [ Редактировать ]
Австралийская актриса Джессика Фалкхольт скончалась в больнице Нового Южного Уэльса. Об этом в среду, 17 января, сообщает The Guardian.
Ей было 29 лет. Фалкхольт была госпитализирована в клинику Святого Георгия после автокатастрофы, которая случилась 26 декабря. В пятницу она была отключена от аппарата искусственного жизнеобеспечения.
Актриса умерла через неделю после похорон своих родителей и 21-летней сестры Аннабель, которые также погибли в результате аварии.
В конце декабря в автомобиль Фалкхольтов врезался джип. Сестер успели вытащить из машины до того, как она загорелась. Родители Ларс и Вивиан остались в салоне и скончались на месте. Водитель джипа также погиб.
Джессика Фалкхольт известна по роли Хоуп Моррисон в телесериале "Домой и в путь". Она также снялась в криминальном сериале Bite Club и фильме "Гармония".
Напомним, умерла вокалистка рок-группы Cranberries.
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