Роуз Антуан приговорили к тюремному заключению на семь лет после того, как тело ее подруги, 18-летней Бриттни Гаргол, было найдено у обочины дороги в Саскачеване, Канада. Об этом сообщает The Sun.

Причем ключевой зацепкой в убийстве стало селфи, которую девушки опубликовали в Facebook за несколько часов до трагедии.

По словам обвиняемой, в тот вечер она выпивала вместе с Бриттни, когда между ними вспыхнула ссора. То, что произошло дальше, 21-летняя Роуз якобы не помнит. Впрочем, полицейским удалось восстановить события и без помощи убийцы. Бриттани была задушена ремнем, который был найден возле ее тела. Этот же ремень был на последнем селфи девушек, которое они выложили в соцсети.

Роуз пыталась сбить полицейских со следа, написав в Facebook через несколько часов после убийства о том, что Бриттни куда-то пропала. Она также ввела в заблуждение следствие, когда сказала, что уехала в ту ночь вместе с неизвестным мужчиной. Впрочем, вскоре нервы обвиняемой не выдержали - и она призналась в содеянном.

Сложное расследование длилось практически два года. В итоге Роуз признала себя виновной в непредумышленном убийстве, но уточнила, что не помнит, как это сделала.

"Я никогда не прощу себя. Мои слова или поступки уже не вернут ее. Мне очень, очень жаль... Этого не должно было случиться", - Роуз Антуан

Напомним, подростки пожизненно сели в тюрьму за зверское убийство бездомного.