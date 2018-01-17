Закон о пенсионном обеспечении военнослужащих примут в феврале. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "Украинская правда".

"Мы понимаем, что в январе Верховная Рада не сможет принять закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, поэтому надеюсь, что это получится сделать в феврале. Даю поручение, чтобы все пенсии были перечислены с 1 января 2018 года, даже если закон примут в феврале", - говорит Гройсман.

Деньги будут выплачиваться в полном объеме. Этот вопрос обсуждают в Совете национальной безопасности и обороны, затем его передадут на согласование Кабмина и уже после в Верховную Раду.

Напомним, что назван максимальный размер пенсий в 2018 году.