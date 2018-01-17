Ветераны партии - за, новички - против. В лагере немецких социал-демократов - раскол. Молодежное крыло партии выступает против "большой коалиции". Что дальше? Узнавала Татьяна Логунова.

"Нет большой коалиции! Нет большой коалиции!"

Речевки и плакататы "Кто не слышит партию, не достоин власти" и "Даешь оппозицию". Так Мартина Шульца, который активно агитирует однопартийцев дать добро на союз с ХДС/ХСС - встречают молодые эсдеки.

Молодежь против ветеранов. В социал-демократической партии Германии - бунт. О себе громко заявило молодежное крыло политической силы. Новое поколение эсдеков призывает руководство партии отказаться от коалиционных переговоров с христианскими демократами.

Лицо протеста - лидер молодежного крыла СДПГ Кевин Кюнерт. Он, как и Шульц, в эти дни встречается с членами партии. Чтобы объяснить им - почему эсдекам не стоит снова ввязываться в "большую коалицию".

"Мы считаем, что в документе, который стороны согласовали на зондирующих переговорах, - недостаточно отражены принципы социал-демократии. Это касается вопросов страхования граждан, налогов. Все эти пункты не включены, но взамен мы проглотили компромисс в вопросе миграционной политики", - говорит лидер молодежного крыла СДПГ Кевин Кюнерт.

Руководство партии парирует: на переговорах добились максимума. И надеется на поддержку делегатов партийного съезда.

"Ничего не провалится. Мы убедим. Пришло время взяться за то, о чем мы договорились", - говорит лидер фракции СДПГ в Бундестаге Андреа Налес.

Уговорить молодых эсдеков пытаются и молодые христианские демократы. Лидер молодежного крыла ХДС уже предложил коллегам не пытаться похоронить "большую коалицию", а сесть за стол переговоров и разработать "пакт будущего".