Какие проблемы с бананами возникли на теннисном турнире в Австралии? В чем секрет безупречного здоровья Дональда Трампа? И зачем поезда в Японии - будут фыркать и лаять? Об этом и не только - в нашем обзоре.

Канадский спортсмен Денис Шаповалов так разволновался на турнире Australian Open, что не смог очистить банан. Видимо, Шаповалову казалось, что ему попадались неправильные фрукты, и он отбрасывал их в сторону. Подкрепиться у него получилось только с четвертой попытки.

А вот американке Коко Вандевеге за бананы пришлось побороться. Теннисистка заявила, что на корт не выйдет, пока не принесут фрукты. И своего добилась, хоть и ценой нарушения правил. Победить в матче заряд энергии Коко все равно не помог.

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Хорошие гены и умение не волноваться - вот секрет превосходного здоровья американского президента. Не стоит беспокоиться о состоянии души Дональда Трампа заверил врач Белого дома.

На прошлой неделе хозяин белого дома прошел комплексное обследование - тест на психическое здоровье, память и концентрацию. Все показатели - в норме. И хотя президент никогда не курил и не употреблял алкоголь, диета с уменьшенным содержанием жира пойдет ему только на пользу, отметил доктор.

В начале месяца в США вышла книга журналиста Майкла Вульфа, который поставил под сомнение психическую адекватность Трампа. Но сам президент заявил, что в книге "полно вранья".

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В американском штате Мичиган сняли на видео падение метеорита. Он упал всего в 8 километрах от городка Нью-Хейвен. Кроме местных жителей яркую вспышку в небе увидели и в соседней Канаде.

Очевидцы сразу же принялись выкладывать видео в соцсети. По данным Национальной метеослужбы США падение вызвало небольшое землетрясение магнитудой 2 балла. Информации о разрушениях не поступало.

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В Мексике выставят на аукцион гигантский хвост динозавра. Он весит 180 килограмм, а его длина - 4 метра. Окаменелая часть скелета была обнаружена в Марокко и принадлежит апатозавру. Эти ящеры жили во времена Юрского периода и были самыми крупными наземными животными на планете.

Лот будут разыгрывать 23 января. Сумма, которую покупатель отдаст сверх начальной цены - пойдет на реконструкцию школ. Тысячи учебных заведений в стране были разрушены из-за землетрясения в сентябре.

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Поезда в Японии будут лаять и фыркать. Так железнодорожники решили отпугивать с путей надоедливых оленей. Токийский институт даже провел исследование: если с поезда доносился громкий резкий звук, напоминающий собачий лай или фырканье оленей, на рельсы выбегало в два раза меньше животных.

Из-за столкновений с оленями поезда в Японии часто задерживаются. Власти уже пробовали бороться с проблемой. Устанавливали железнодорожные переходы для парнокопытных и отпугивали их ультразвуком.