В Киеве поймали с поличным полицейского-взяточника

В Киеве сотрудники СБУ задержали полицейского, который требовал деньги за содействие в переквалификации уголовного дела, передает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке инспектора сектора ювенальной превенции одного из районных подразделений Главного управления Национальной полиции города Киева", - говорится в сообщении.

Полицейский требовал от жителя Киева 1,1 тыс. долларов за содействие в переквалификации уголовного преступления на менее тяжкое, которое предусматривает штраф вместо взятия под стражу.

Так, сотрудники СБУ задокументировали факт получения правоохранителем первой части взятки в размере 600 долларов, его задержали вблизи служебного помещения во время получения второй части взятки в размере 500 долларов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводятся обыски по месту работы и жительства злоумышленника, решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

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