В Нигерии террористы-смертники подорвались на рынке, есть погибшие Источник: EPA / UPG

В Нигерии двое террористы-смертники подорвались в толпе на рынке, передает Deutsche Welle.

Один из нападавших активировал взрывное устройство в толпе, убив себя и десятерых людей рядом. По данным правоохранителей, второй смертник из-за паники активировал взрывчатку рядом с рынком вдали от людей.

Сообщается, что еще 65 человек получили ранения в результате теракта.

Ранее мы сообщали о взрывах в трех чилийских церквях.