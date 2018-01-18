В Нигерии террористы-смертники подорвались на рынке, есть погибшие [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Нигерии двое террористы-смертники подорвались в толпе на рынке, передает Deutsche Welle.
Один из нападавших активировал взрывное устройство в толпе, убив себя и десятерых людей рядом. По данным правоохранителей, второй смертник из-за паники активировал взрывчатку рядом с рынком вдали от людей.
Сообщается, что еще 65 человек получили ранения в результате теракта.
Ранее мы сообщали о взрывах в трех чилийских церквях.
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