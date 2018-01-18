Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает ответные действия против Китая из-за предполагаемых нарушений прав на интеллектуальную собственность, сообщает Reuters.

Дональд Трамп заявил, что надеется избежания торговой войны с Китаем, "но если она будет, то так тому и быть".

Трамп подчеркнул, что Вашингтон рассматривает большой "штраф" в рамках расследования предполагаемого нарушения в Китае прав интеллектуальной собственности, не уточняя конкретные цифры.

Ранее мы сообщали, что Трамп обвинил Россию в поддержке КНДР.