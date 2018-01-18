Трамп допускает вероятность войны с Китаем [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает ответные действия против Китая из-за предполагаемых нарушений прав на интеллектуальную собственность, сообщает Reuters.
Дональд Трамп заявил, что надеется избежания торговой войны с Китаем, "но если она будет, то так тому и быть".
Трамп подчеркнул, что Вашингтон рассматривает большой "штраф" в рамках расследования предполагаемого нарушения в Китае прав интеллектуальной собственности, не уточняя конкретные цифры.
Ранее мы сообщали, что Трамп обвинил Россию в поддержке КНДР.
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