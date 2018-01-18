Собутыльники изнасиловали знакомого в Старый Новый год [ Редактировать ]
В России в Тарко-Сале двое приятелей 37 и 34 лет обокрали и изнасиловали нового знакомого в Старый Новый год. Об этом сообщают российские СМИ.
По данным издания, в ночь с 13 на 14 января один из насильников познакомился с будущей жертвой в продуктовом магазине и пригласил в гости. Мужчина, уже будучи пьяным, согласился. За праздничным столом между приглашенным и хозяином дома возник конфликт.
В ходе перепалки злоумышленники, угрожая пьяному гостю травматическим оружием, отобрали у него 5 тысяч рублей и "совершили в отношении него иные сексуальные действия с применением насилия".
В результате случившегося двум приятелям предъявили обвинения в разбойном нападении и насильственных действиях сексуального характера.
В настоящее время ведется следствие, насильники находятся под стражей.
Напомним, что полицейский-педофил изнасиловал и убил ребенка.
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