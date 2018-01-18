Мешканці півдня Сполучених Штатів потерпають від негоди. Місцеві не звикли до низьких температур та снігу на дорогах. В ДТП загинуло щонайменше десятеро осіб. Найбільше - у штаті Луїзіана. Серед жертв - дитина, яка з батьками була в автівці, яка через ожеледицю впала у кювет.

З міркувань безпеки шосейні дороги та швидкісні автостради закрили, скасовано навчання у школах, не працюють державні установи.