Південь США потерпає від негоди [ Редактировать ]
Мешканці півдня Сполучених Штатів потерпають від негоди. Місцеві не звикли до низьких температур та снігу на дорогах. В ДТП загинуло щонайменше десятеро осіб. Найбільше - у штаті Луїзіана. Серед жертв - дитина, яка з батьками була в автівці, яка через ожеледицю впала у кювет.
З міркувань безпеки шосейні дороги та швидкісні автостради закрили, скасовано навчання у школах, не працюють державні установи.
по теме
В США из-за непогоды погибают люди
В Соединенных Штатах Америки в результате сильных морозов погибли по меньшей мере 19 человек.
В США содрогнулась земля во время падения метеорита (видео)
В американском Детройте (штат Мичиган) видеорегистратор зафиксировал падение небольшого метеорита, который вызвал небольшие колебания земли.
Кевина Спейси обвинили в расизме
Он якобы отказывался пожимать руки чернокожим охранникам на съемках первого сезона "Карточного домика". Оскорблял их и требовал выгнать с площадки.
За гранью добра и зла: в США родители несколько лет держали на цепи 13 детей
Соединенные Штаты сегодня потрясли сразу две шокирующие истории. В Калифорнии родители несколько лет держали на цепи 13 детей. А четырехкратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике рассказала, что стала жертвой насильника.
У США показали кадри дивовижного порятунку дітей (відео)
Під час пожежі з десяток людей отруїлися чадним газом. Нині їхньому життю ніщо не загрожує.