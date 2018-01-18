В зоопарку Лондона на честь нареченої принца назвали маленьку окапі [ Редактировать ]
У лондонському зоопарку на честь нареченої принца Гаррі Меган Маркл - назвали маленьку окапі.
Маля народилося 9 грудня. Окапі ще називають "лісовим жирафом". Ця тварина нагадує зебру через смужки на ногах, але належить до сімейства жирафових.
Цей вид - під загрозою зникнення. За оцінками дослідників, у дикій природі окапі залишилося близько 25 тисяч .
по теме
В Мехіко священики благословили тварин
У Мехіко благословили тварин. Церемонію влаштовують щороку у день святого Антонія - покровителя тварин у Мексиці.
Реакция животных на снег: фантастические эмоции в фото
Для нас снег - это вполне привычное дело. И далеко не у многих людей он вызывает радость и восторг. У животных же все совсем по-другому: их реакцию порой заставляет нас улыбаться.
У собак разъедает лапы: в Киеве улицы посыпают неизвестной смесью (фото)
В Соломенском районе дворники посыпали дорогу неизвестной смесью, от которой у собак разъедает лапы.
Ротвейлер прогрыз ногу 5-летней девочке
В Кривом Роге Днепропетровской области на улице Сеченова ротвейлер набросился на 5-летнюю девочку и чуть не прокусил ей ногу.
В Киеве хаски на два дня заперли в авто (фото)
В Киеве на Оболони второй день в закрытой машине сидит собака породы хаски.