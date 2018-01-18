Полицейские смогли поймать убийцу Шона Мерфи благодаря фото, которое погибший успел сделать за мгновение до смерти. 38-летний мужчина был на водительском сиденье своей машины в Манчестере, когда 33-летний Ли Уокер нанес ему удар ножом прямо в сердце. В итоге преступника приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания в 17 лет. Об этом сообщает Mirror.

Разговор между Шоном и Ли, которые до этого не были знакомы друг с другом, завязался случайно. Подруга погибшего Келли Филдинг намекнула Ли, есть ли у него кокаин. Это разозлило мужчину, и между ними началась ссора, в ходе которой девушка попросила Шона сфотографировать незнакомца. Затем последовал удар.

Келли успела поставить автомобиль на ручник и вытащить любимого из машины, чтобы сделать ему массаж сердца. Несмотря на все усилия, мужчина скончался. Именно благодаря предсмертному снимку полиции удалось найти нападавшего, который сначала прикидывался, что не знает, о каком убийстве идет речь.

По словам адвоката Ли, у него депрессия, тревога и посттравматическое стрессовое расстройство после того, как он стал свидетелем смерти друга в 2004 году. Он уже имеет 24 обвинительных приговора, в том числе за причинение тяжких телесных повреждений и грабеж.

Напомним, что в Китае смертельное падение руфера с небоскреба засняла камера.