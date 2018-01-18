Выбитые стекла и разрушенные дома: как выглядит Марьинка сегодня (фото) [ Редактировать ]
Во время обострения ситуации на Донбассе, Марьинка оказалась под огнем.
Как выглядит город сегодня, выяснил корреспондент "Подробностей".
Напомним, в зоне АТО погибли трое военных.
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В зоне АТО погибли трое военных
За прошедшие сутки, 17 января, позиции сил АТО были обстреляны семь раз, три украинских бойца погибли, еще пятеро получили боевые травмы.
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В зоне АТО за минувшие сутки двое военных погибли, пятеро - травмированы. Машина подорвалась во время выполнения боевого задания на Луганском направлении.
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