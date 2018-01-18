Выходные в Киеве: куда пойти 20-21 января (афиша) [ Редактировать ]
Что делать на выходных? Куда пойти? Что интересного будет происходить в Киеве? Мы знаем ответы на все эти вопросы и поможем провести выходные незабываемо.
Ведь Podrobnosti.ua по традиции собрали для вас самые интересные события, которые пройдут в Киеве 19-21 января.
Выставка фиалок
С 9 по 20 января в Киеве пройдет бесплатная выставка фиалок. Она состоится в Водолечебнице по улице Попудренко, 34. Тут будут представлены всевозможные виды коллекционных фиалок украинской и зарубежной селекции. Помимо этого посетители получат всю необходимую информацию о правильном уходе за этими растениями, а также приобрести понравившийся цветок, грунт, горшок и удобрения для него.
- Когда: 9-20 января с 10:00 до 18:00 (воскресенье выходной)
- Где: Водолечебница, улица Попудренко, 34
- Вход свободный
Крещенские купания
19 января православные верующие будут отмечать Крещение. У украинцев это, конечно же, ассоциируется с нырянием в прорубь и народными гуляниями. Кто хочет очиститься от грехов, кто пытается оздоровиться, а кто ищет новых ощущений. Vgorode составил гид по прорубям Киева.
- Когда: 19 января
- Где: прорубь можно выбрать здесь
- Почем: 0-150 гривен
Зимняя Кото-Ярмарка
В Киеве пройдет "Кото-Ярмарка", где можно будет бесплатно забрать котика домой. В этот же день состоится открытие Центра адопции животных на улице Дмитриевской, 39, где и состоится ярмарка.
- Когда: 20 января с 12:00 до 17:00
- Где: улица Дмитриевская, 39
- Вход свободный
Международный турнир по профессиональному боксу
В этот вечер состоится 10 профессиональных поединков с участием лучших украинских бойцов.
Когда: 20 января, начало в 19:00
- Где: КВЦ "Парковый"
- Почем: 150-350 гривен
Вечеринка резидентов Closer
Лайн-ап: ROMAN K, BAMBU, SE62. Ближе к мероприятию появятся еще анонсы.
- Когда: 20 января, начало в 23:55
- Где: Closer
- Почем: цена станет известна позже
Открытый забег Trukhaniv runday
Открытый забег на дистанцию в 5 километров пройдет на Трухановом острове. Старт в 9 утра, здесь можно посмотреть, где находится точка сбора здесь.
- Когда: 20 и 27 января
- Где: Труханов остров
- Регистрация бесплатная для тех, кто бежит первый раз
Киевский Вальс 2018
XVI традиционный международный фестиваль танца. Подробности мероприятия будут позже.
- Когда: 20-21 января
- Где: проспект Победы, 40Б
Фильм-выставка David Bowie is
В 2013 году хитом знаменитого Музея Виктории и Альберта в Лондоне стал проект "David Bowie is", который посвящен легендарному рок-музыканту. Тогда музей поставил рекорд посещаемости: только в Лондоне выставку смогли посмотреть 312 000 человек, а затем она отправилась в турне, и побывала в Болонье, Барселоне, Токио и других городах. На выставке собраны рукописи, костюмы, фотографии и реквизит из выступлений Дэвида Боуи. Данный фильм был снят в Лондоне в 2013 году о том, как готовилась выставка.
- Когда: 21 января, начало в 15:00
- Где: кинотеатр "Киев"
- Почем: 150 гривен
Концерт Bones
21 января легенда андеграундного рэпа Bones посетит Киев в рамках своего DeadBoy Tour.
- Когда: 21 января, начало в 19:00
- Где: Bingo
- Почем: 800-1500 гривен
Читайте также, где купаться в Киеве на Крещение Господне 2018.
по теме
Выходные в Киеве: куда пойти 13-14 января (афиша)
Праздники закончились, но это вовсе не повод грустить.
В кафе на Подоле блюдо едва не "убило" посетителя (фото)
В Киеве на Контрактовой площади в одном из кафе посетительнице попалось стекло в еде.
В Киеве возле супермаркета посреди бела дня напали на женщину
Во вторник, 16 января, в Киеве возле супермаркета Novus на Осокорках произошло ЧП.
У собак разъедает лапы: в Киеве улицы посыпают неизвестной смесью (фото)
В Соломенском районе дворники посыпали дорогу неизвестной смесью, от которой у собак разъедает лапы.
"Вагон метро, как решето": в Киеве пассажиров залило грязью (фото)
В среду утром, 17 января, в киевском вагоне метро по Святошинско-Броварской линии с дырявой крыши на два ряда пассажирских мест стекала грязная вода, которая заливая и пролет между ними, и сам сиденья.