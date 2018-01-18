Что делать на выходных? Куда пойти? Что интересного будет происходить в Киеве? Мы знаем ответы на все эти вопросы и поможем провести выходные незабываемо.

Ведь Podrobnosti.ua по традиции собрали для вас самые интересные события, которые пройдут в Киеве 19-21 января.

Выставка фиалок

С 9 по 20 января в Киеве пройдет бесплатная выставка фиалок. Она состоится в Водолечебнице по улице Попудренко, 34. Тут будут представлены всевозможные виды коллекционных фиалок украинской и зарубежной селекции. Помимо этого посетители получат всю необходимую информацию о правильном уходе за этими растениями, а также приобрести понравившийся цветок, грунт, горшок и удобрения для него.

Когда: 9-20 января с 10:00 до 18:00 (воскресенье выходной)

Где: Водолечебница, улица Попудренко, 34

Вход свободный

Крещенские купания

19 января православные верующие будут отмечать Крещение. У украинцев это, конечно же, ассоциируется с нырянием в прорубь и народными гуляниями. Кто хочет очиститься от грехов, кто пытается оздоровиться, а кто ищет новых ощущений. Vgorode составил гид по прорубям Киева.

Когда: 19 января

Где: прорубь можно выбрать здесь

Почем: 0-150 гривен

Зимняя Кото-Ярмарка

В Киеве пройдет "Кото-Ярмарка", где можно будет бесплатно забрать котика домой. В этот же день состоится открытие Центра адопции животных на улице Дмитриевской, 39, где и состоится ярмарка.

Когда: 20 января с 12:00 до 17:00

Где: улица Дмитриевская, 39

Вход свободный

Международный турнир по профессиональному боксу

В этот вечер состоится 10 профессиональных поединков с участием лучших украинских бойцов.

Когда: 20 января, начало в 19:00

Где: КВЦ "Парковый"

Почем: 150-350 гривен

Вечеринка резидентов Closer

Лайн-ап: ROMAN K, BAMBU, SE62. Ближе к мероприятию появятся еще анонсы.

Когда: 20 января, начало в 23:55

Где: Closer

Почем: цена станет известна позже

Открытый забег Trukhaniv runday

Открытый забег на дистанцию в 5 километров пройдет на Трухановом острове. Старт в 9 утра, здесь можно посмотреть, где находится точка сбора здесь.

Когда: 20 и 27 января

Где: Труханов остров

Регистрация бесплатная для тех, кто бежит первый раз

Киевский Вальс 2018

XVI традиционный международный фестиваль танца. Подробности мероприятия будут позже.

Когда: 20-21 января

Где: проспект Победы, 40Б

Фильм-выставка David Bowie is

В 2013 году хитом знаменитого Музея Виктории и Альберта в Лондоне стал проект "David Bowie is", который посвящен легендарному рок-музыканту. Тогда музей поставил рекорд посещаемости: только в Лондоне выставку смогли посмотреть 312 000 человек, а затем она отправилась в турне, и побывала в Болонье, Барселоне, Токио и других городах. На выставке собраны рукописи, костюмы, фотографии и реквизит из выступлений Дэвида Боуи. Данный фильм был снят в Лондоне в 2013 году о том, как готовилась выставка.

Когда: 21 января, начало в 15:00

Где: кинотеатр "Киев"

Почем: 150 гривен

Концерт Bones

21 января легенда андеграундного рэпа Bones посетит Киев в рамках своего DeadBoy Tour.

Когда: 21 января, начало в 19:00

Где: Bingo

Почем: 800-1500 гривен

Читайте также, где купаться в Киеве на Крещение Господне 2018.