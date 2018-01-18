Сотни украинских туристов "застряли" в Египте [ Редактировать ]
Около 200 отдыхающих из Одессы утром сегодня, 18 января, не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх.
Об этом сообщает "Думская".
За ними должен был прилететь самолет компании YanAir из львовского аэропорта имени Данилы Галицкого. Вечером Airbus A321, регистрационный номер UR - COJ, из-за поломки не смог вылететь туда с пассажирами из Львова. У этого же борта был запланирован вылет из Одессы в Шарм-эш-Шейх с очередной партией из 200 отдыхающих на сегодня в 12:30.
Напомним, тысячи пассажиров оказались в горящей электричке.
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