Около 200 отдыхающих из Одессы утром сегодня, 18 января, не смогли вылететь из египетского курорта Шарм-эш-Шейх.

Об этом сообщает "Думская".

За ними должен был прилететь самолет компании YanAir из львовского аэропорта имени Данилы Галицкого. Вечером Airbus A321, регистрационный номер UR - COJ, из-за поломки не смог вылететь туда с пассажирами из Львова. У этого же борта был запланирован вылет из Одессы в Шарм-эш-Шейх с очередной партией из 200 отдыхающих на сегодня в 12:30.

Напомним, тысячи пассажиров оказались в горящей электричке.