Друзья невесты принца Гарри Меган Маркл рассказали австралийскому изданию New Idea о новой жизни актрисы.

Как рассказали друзья Марк, ей пришлось сменить стиль в одежде, отказаться от актерской карьеры, принять англиканство и выучить свод дворцовых правил. Оказалось, что Меган не так рада этим переменам, как она сама ожидала.

"На нее сильно давят родственники со стороны жениха. Помимо этого, она не ожидала, что к ее персоне будет так много внимания. Ее новая жизнь оказалась не такой, как она представляла. Она только сейчас начала осознавать, что связывает себя не только с любимым мужчиной, но и с определенными правилами и законами, которым он следует. Она не жалеет, что согласилась выйти за Гарри, но теперь понимает, что ее жизнь больше не будет легкой", - рассказал инсайдер издания.

Напомним, что свадьба Гарри и Меган состоится 19 мая. С ноября Маркл живет вместе с женихом в Ноттингем-коттедже на территории Кенсингтонского дворца.

Ранее стало известно, что невеста принца Гарри оказалась причиной политического скандала.