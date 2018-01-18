Закон о реинтеграции Донбасса предполагает отмену ранее принятого закона о СЭЗ в Крыму. Об этом сообщил на заседании спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Поэтому он поручил рабочей группе при участии представителей правительства подготовить законопроект о свободной экономической зоне "Крым".

"Параллельно даю поручение рабочей группе и Кабмину подготовить законопроект и положение о свободной экономической зоне. Это мое отдельное поручение комитету", - заявил Парубий.

Напомним, Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.