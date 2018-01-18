Зверское нападение на пенсионеров: женщина сутками лежала с мертвым мужем [ Редактировать ]
Правоохранители раскрыли убийство и разбойное нападение на семью пенсионеров в селе Водяное Каменско-Днепровского района Запорожской области. Об этом сообщил начальник ГУНП области Олег Золотоноша.
Двое мужчин напали на семью ночью 15 января. Связали мужчину и женщину, пытали, требовали ценности и деньги. Затем оставили пенсионеров умирать. Женщина несколько дней лежала рядом с мертвым мужем.
"17 января в полицию поступило сообщение от жителей села Водяное о том, что их соседи уже несколько дней не выходят из дома. По указанному адресу правоохранители обнаружили труп 80-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями и 78-летнюю женщину без сознания, которую сразу же госпитализировали", - рассказал Золотоноша.
Оперативники установили двух злоумышленников, ранее судимых. Сейчас они задержаны и находятся в полиции.
По факту разбоя и умышленного убийства открыты уголовные производства.
Напомним, что под Николаевом мужчина зверски изнасиловал пенсионерку.
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