В популярном ресторане поселился "призрак" (видео) [ Редактировать ]
Сотрудники ресторана в калифорнийском городе Вентура полагают, что в заведении поселился призрак, сообщает New York Daily News.
Один из работников кафе рассказал, что, придя на работу с утра, обнаружил один из стульев лежащим на полу. Мужчина проверил записи со скрытых камер и увидел, что стул упал сам.
Второй инцидент произошел средь бела дня - один из посетителей ресторана заметил, что мебель в помещении двигается. Эта выходка "призрака" тоже попала в объектив камеры видеонаблюдения.
"Это очень странно. Мы работаем уже 27 лет и никогда с подобным не сталкивались", - признается совладелец заведения Дэйв Фолдз. По его словам, коллектив ресторана винит во всем "духов" первых посетителей, которые погибли 25 лет назад.
Клиенты кафе не беспокоятся из-за разбушевавшегося "привидения". "Мне вообще все равно, главное, чтобы он не двигал стул, на котором сижу я", - сказал один из них.
Пользователи YouTube, однако, не верят сотрудникам ресторана. В комментариях к видео многие называют его фейком и обвиняют владельцев кафе в желании привлечь клиентов.
Напомним, ранее женщина обручилась с призраком 18 века.
по теме
Водитель заснял момент своего убийства (фото)
Полицейские смогли поймать убийцу Шона Мерфи благодаря фото, которое погибший успел сделать за мгновение до смерти.
Шокирующее видео: рыбаки спаслись за секунду до смерти
В американском штате Орегон камера на одной из лодок местных рыбаков запечатлела момент столкновения с катером.
Настя Каменских возмутила поклонников вульгарным видео
Настя Каменских возмутила своих поклонников. Певица вместе с подругой дизайнером Анней Андрийчук-Завгородней станцевала в откровенных костюмах.
Что приготовить на завтрак за 10 минут: рецепты вкуснейших блюд
Утро каждого из нас расписано по минутам, и многие из нас выбиваясь из этого графика, чаще всего, пропускают завтрак. Но всего 15 минут на завтрак - и день пройдет максимально продуктивно ;).
Здоровье: 7 простых привычек для лучшей работы сердца
Сердечно-сосудистые заболевания это одна из главных причин смертности в мире.