Микроволновки несут угрозу человечеству - ученые [ Редактировать ]
Ученые из Манчестерского университета заявили о том, что микроволновки могут оказывать такое же негативное влияние на климат, как и миллионы машин. Об этом сообщается на сайте университета.
Исследователи провели первое в мире всестороннее исследование того влияния, которое оказывает на климат использование СВЧ-печей. В результате было установлено, что только в ЕС микроволновки ежегодно выбрасывают 7,7 миллиона тонн углекислого газа, что равносильно влиянию 6,8 миллиона автомобилей. Кроме того, СВЧ-печи потребляют около 9,4 ТВт*ч энергии.
В ходе исследования ученые выделили 12 факторов, посредством которых микроволновки наносят ущерб окружающей среде, к ним относятся, в частности, изменение климата, токсичные отходы и исчерпание ресурсов.
Исследователи установили, что наибольший вред окружающей среде наносят материалы, которые используются при производстве СВЧ-печей, сам процесс производства и их утилизация. В среднем, за срок службы одна микроволновка 573 КВт*ч. Столько понадобится десятку светодиодов, непрерывно горящих в течение всего этого времени, тогда как микроволновки включаются лишь на считанные минуты.
По подсчетам ученых, только в 2005 году в ЕС было выброшено микроволновок общей массой 184 тысяч тонн, а к 2025 году эта цифра достигнет 195 тысяч тонн. Одним из основных средств борьбы с проблемой может стать продление срока службы. За последние десятилетия срок эксплуатации бытовых приборов упал в разы - для СВЧ-печей он составлял 10-15 лет в 1990-е годы и 6-8 лет сегодня.
Напомним, ранее сообщалось, что глобальное потепление разбудит древние вирусы.
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