Суд под звуки митинга. В Кропивницкий съехались горняки из разных регионов - чтобы поддержать коллег, с которыми судится руководство государственной шахты. В чем суть конфликта и как прошло первое заседание по сути - расскажут мои коллеги.

В ноябре бригада горняков шахты "Ингульской" после смены отказалась подниматься на поверхность. Требовали повысить им зарплаты. Через два дня руководство госпредприятия пошло на уступки. Но уже через месяц почти сотня рабочих получили повестки в суд. "Восточный Гок" обратился туда с требованием - признать акцию незаконной. Из-за чего компания понесла убытки почти на полтора миллиона гривен.

"Мы пашем, грубо говоря, в этих шахтах, в таких условиях тяжелых, чтобы заработать эти же копейки и нас еще хотят наказать. То есть, я не понимаю нашу вину, мы добивались своего, то что нам положено было по Закону, поднять нам заработную плату", - говорит Сергей Дробиженко, буровик шахты "Ингульская".

Сегодня Кировоградский районный суд начал рассмотрение дела по сути. Поддержать шахтеров - пришли коллеги и родные. Приехали горняки и из других регионов.

"Это кричущее нарушение прав рабочих и граждан Украины, то, что граждане Украины имеют право выражать свое мнение по поводу своего социального состояния", - считает горняк Юрий Самойлов.

"Ми ж бачимо який корупційний шлейф і розкрадання на десятки мільйонів, на сотні мільйонів долларів навколо цього підприємства, це цілий мафіозний картель створений і тому людям не доплачують зарплату, і тому така розправа чиниться", - говорит Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины.

Этот иск - воспитательная мера для поддержания дисциплины. Так комментирует руководство госпредприятия свои действия. Отзывать иск - не планируют.

"Так, це правова виховна робота даний факт це було дуже грубе порушення трудової дисципліни і законодавства, тому що це підприємство стратегічно і це єдине підприємство, яке видобуває уран і його збагачує", - говорит Александр Захаров, помощник генерального директора ГП "Восточный Гок".

Но горняки уверяют - руководство госпредприятия вынудило их устроить забастовку. Ведь больше полугода игнорировало просьбы повысить зарплату. Теперь же, если суд признает акцию незаконной - с них могут взыскать ущерб в полтора миллиона гривен. Но сегодняшнее заседание ничем не закончилось. Представители шахтеров выразили недоверие судье - и рассмотрение дела перенесли.