Со слезами на глазах. В Харькове избрали меру пресечения для Тиграна Енгибаряна. Это молодой парень, который два дня назад на пешеходном переходе насмерть сбил своего сверстника. Видео этого ДТП появилось в соцсетях. Пользователи утверждают - Енгибарян лихачил на этой машине без прав - еще со школы. На судебном заседании - побывала Светлана Шекера.

Это ДТП произошло во вторник днем. Его зафиксировал авторегистратор. 17-летний Владимир Виношкин умер в карете "скорой помощи". Водитель Тойоты - скрылся. Но его нашли. это - Тигран Енгибарян, ему 18. Сегодня на скамье подсудимых перед десятком видеокамер он не выдерживает.

"Ой, он мог жить как я. Мне жалко очень. Он такой же молодой как я. Очень хочу извиниться, лучше бы я был на его месте. 05-47 мне его очень жалко. Серьезно жалко".

Рядом родители Тиграна. Отец кивает - в том, что случилось, есть и его вина. Парень лишь месяц назад получил права.

"Правда, що він водив ще зі школи? - Нет. - Ви певні були, що йому можна було довіряти автивку? Да. - Тобто він добре водив?".

Тигран рассказывает в суде свою версию случившегося.

"Хотів об'їхати машину, думав, проскочу на зелене світло. Потім вибєжав молодий хлопець, якого я не хотів вбити. Потім я дуже испугался, уехал. А когда понял, что случилось, я решил сам, меня никто не заставлял, никто не поймал, я решил сам прийти ответить за все свои поступки", - говорит Тигран Енгибарян, подозреваемый.

Следователь предоставляет справку - Енгибарян за три года 18 раз выезжал за пределы Украины. А значит, может скрыться от следствия. Поэтому прокурор просит - самую суровую меру пресечения.

"З місця ДТП Енгібарян зник, в подальшому його було встановлено поліцією. Прошу обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави", - говорит Василий Панов, прокурор прокуратуры Харьковской области

Адвокат предоставляет положительную характеристику от соседей и просит о круглосуточном домашнем аресте.

"Йому тільки місяць назад виповнилося 18 років. Ну я б сказала, що це дитина ще. І мені дуже б не хотілось, щоб він сьогодні потрапив до кримінального злочинного середовища", - говорит Виктория Зубенко, адвокат.

Но скидку на молодость водителя суд не сделал. Тиграна Енгибаряна отправили на 2 месяца в СИЗО.