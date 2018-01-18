Украину призвали защитить права журналистов [ Редактировать ]
Украинские власти не уделяют должного внимания расследованию преступлений против СМИ. Об этом идет речь в итоговом отчете правозащитной организации Human Rights Watch. В документе сказано, что до сих пор не найдены виновные в резонансном убийстве Павла Шеремета.
Также не раскрытым остается нападение на новостную редакцию нашего телеканала. Напомню, неизвестные ворвались в офис четвертого сентября 2016 и подожгли здание. Правозащитники требуют привлечь к ответственности, всех причастных к нападениям на журналистов в Украине.
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