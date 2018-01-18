В Черкассах продолжаются суды над обвиняемыми в организации похищения и жестокого убийства журналиста - майдановца Василия Сергиенко. Это произошло еще 4 апреля 2014 года. За это время следователям удалось задержать исполнителей, соучастников и даже организатора преступления. Сегодня им в очередной раз избирали меру пресечения.

С утра Сосновский суд в Черкассах набит людьми в форме. Десятки полицейских и бойцов Нацгвардии следят за порядком. На судебных заседаниях в деле об убийстве журналиста Василия Сергиенко всегда неспокойно. До прихода судей, ключевой подозреваемый Вадим Мельник, активно общается со своими адвокатами. Но едва заседание начинается - ему резко становится плохо.

Ему тут же вызывают скорую. Уже восьмой месяц он находится под стражей в СИЗО, как обвиняемый в организации убийства Василия Сергиенко. Журналиста-майдановца выкрали из дома в Корсунь-Шевченковском и зверски замучили в лесу в апреле 2014 года. Это кадры оперативного видео, на котором один из соучастников убийства в подробностях рассказывает, как все происходило.

"Федоров сидел вот так вот над ним и вот так его душил - голова вот здесь была, тело туда, он вот так веревкой его душил".

По словам прокурора, Мельник в деле - связующее звено между исполнителями и заказчиком убийства. Адвокаты всеми доступными способами пытаются его освободить. Последние несколько заседаний защитники хлопотали перед судом о смягчении меры пресечения.

"На даний час не відпали ризики, які були наявні при обранні запобіжного заходу і підстав для обрання більш м'якого запобіжного заходу для останнього, ми вважаєм, що є такі підстави", - говорит Виктория Дыдыч, процессуальный прокурор.

На это заседание пригласили еще одного адвоката из Харькова - Александра Шадрина. В свое время, именно он защищал бывшего мера Славянска - Нелю Штепу и известного харьковского антимайдановца Игната Кромского по прозвищу "Топаз". Вопреки нормам о неразглашении медицинской тайны Шадрин публично зачитывает диагнозы своего подзащитного.

"Більшість цих захворювань можуть призвести до летального ісходу буквально вже кожного дня у зв'язку із ненаданням медичної допомоги або невчасним, і не ефективним наданням такої допомоги", - говорит Александр Шадрин, адвокат подсудимого Мельника.

Сразу после этого Мельнику снова становится плохо, и он опять просит пригласить врача. Из зала его забирает скорая, но под конвоем - судьи продлили ему содержание под стражей, как и всем остальным соучастникам убийства. Хотя одному из похитителей Валентину Завражину суд сделал поблажку - установил залог в 704 тысячи гривен.