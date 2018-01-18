Тереза Мэй сегодня принимает Эммануэля Макрона. В Британии проходит англо-французский саммит и Макрон впервые посещает его в статусе президента. Какие вопросы они обсудят по-соседски - расскажет Светлана Чернецкая.

Это первый официальный визит Эммануэля Макрона в Великобританию. Тереза Мэй принимает его не в Лондоне, а в Сандхерсте, в Королевской военной академии. Главная тема обсуждения: безопасность. В этом направлении страны взаимодействуют очень тесно.

Настолько, что любой французский секретный агент может посетить здание Ми-5 в Лондоне, и наоборот. Впервые в Сандхерсте пройдет встреча так называемого "квинтета"- начальников всех пяти спецслужб Британии и Франции.

Самый щепетильный вопрос - граница между двумя странами. Мигранты, мечтающие попасть в Британию, стали настоящей головной болью для французов. Беженцы продолжают прибывать в порт Кале.

По действующему соглашению Ле Туке, британцы установили свои пограничные пункты на французской территории, французы - на британской. И до выборов Макрон обещал разорвать это соглашение с Лондоном, чтобы англичане сами разбирались с мигрантами. Правда, сейчас позиция президента смягчилась. И все, чего он хочет - еще немного денег. Всего 50 млн евро. Они пойдут на заборы, видеонаблюдение и инфракрасные камеры. Кале превратят в неприступную крепость. Также Макрон настаивает, что Лондон должен принять больше мигрантов из Кале, особенно детей.

"Кале - это не черный вход в Британию, и я хочу, чтобы все четко понимали: ни при каких обстоятельствах мы не позволим никаким нелегальным образованиям появляться и развиваться в том районе, мы не позволим возникнуть очередным джунглям или любой другой оккупации земли", - говорит Эммануель Макрон, президент Франции.

В Британии заплатят с радостью. За последние три года Лондон уже отдал более 100 млн фунтов на усиление безопасности в Кале. И видит ощутимый результат: количество незаконных попыток въезда в Британию сократилось почти в три раза.