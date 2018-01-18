Президент США Дональд Трамп в Twitter назвал самую опасную страну в мире.

По мнению американского лидера, на планете нет государства опаснее Мексики.

"Нам нужна стена для безопасности нашей страны. Нам нужна стена, чтобы помочь остановить массовый приток наркотиков из Мексики, которая теперь считается самой опасной страной в мире", - написал он.

Также Трамп снова озвучил свою позицию, согласно которой заплатить 20 миллиардов долларов за строительство должна Мексика.

Накануне Дональд Трамп опубликовал список "врагов народа". Ранее президента США сравнили с Иосифом Сталинім из-за такой формулировки.