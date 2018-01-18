Ураган "Фридерике", обрушившийся на северную Германию привел к гибели пяти человек, передает MDR.

Люди погибли из-за падения вырванных с корнем деревьев или оказались под завалами в автомобилях.

Во многих регионах были порваны провода электропередач, без света на некоторое время остались сотни тысяч человек. По всей стране было серьезно нарушено железнодорожное, а в некоторых городах и авиасообщение.

Скорость ветра на равнинных участках достигала 130, в горах - боле 200 км/ч.

Накануне во Франции скорость ветра превысила рекордную отметку.