В Киеве из-за непогоды произошло тройное ДТП, есть пострадавшие

Вечером в четверг, 18 января, на проспекте Маяковского столкнулись автобус, внедорожник и легковой автомобиль, передает dtp.kiev.ua.

По информации издания, внедорожник и "легковушку" занесло на скользкой дороге и они врезались в автобус.

На месте работает бригада скорой помощи. Количество пострадавших уточняется.

Накануне в Киевской городской администрации призвали водителей не пользоваться личными автомобилями.