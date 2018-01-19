В Киеве из-за непогоды произошло тройное ДТП, есть пострадавшие [ Редактировать ]
Вечером в четверг, 18 января, на проспекте Маяковского столкнулись автобус, внедорожник и легковой автомобиль, передает dtp.kiev.ua.
По информации издания, внедорожник и "легковушку" занесло на скользкой дороге и они врезались в автобус.
На месте работает бригада скорой помощи. Количество пострадавших уточняется.
Накануне в Киевской городской администрации призвали водителей не пользоваться личными автомобилями.
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