США готовы начать войну с КНДР - Госдеп [ Редактировать ]
Во время двусторонних консультаций с Южной Кореей представители США заявили о готовности применить военную силу против Северной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.
"США подтвердили свою твердую и непоколебимую готовность применить весь спектр военных возможностей для сдерживания потенциальных актов агрессии КНДР", - сказано в сообщении.
Накануне президент США Дональд Трамп назвал самую опасную страну в мире.
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