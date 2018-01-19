Во время двусторонних консультаций с Южной Кореей представители США заявили о готовности применить военную силу против Северной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"США подтвердили свою твердую и непоколебимую готовность применить весь спектр военных возможностей для сдерживания потенциальных актов агрессии КНДР", - сказано в сообщении.

Накануне президент США Дональд Трамп назвал самую опасную страну в мире.