В Симферополе ученик устроил стрельбу в гимназии [ Редактировать ]
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В Симферополе ученик устроил в гимназии стрельбу из пневматического пистолета, передает Укринформ.
Школьник ранил в ногу другого ученика.
После инцидента в гимназию приехали медики и изъяли пулю, которая застряла под кожей. Впоследствии раненого школьника отправили домой. Жизни парня ничего не угрожает.
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