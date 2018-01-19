В Симферополе ученик устроил стрельбу в гимназии (иллюстрация) Источник: Pixabay

В Симферополе ученик устроил в гимназии стрельбу из пневматического пистолета, передает Укринформ.

Школьник ранил в ногу другого ученика.

После инцидента в гимназию приехали медики и изъяли пулю, которая застряла под кожей. Впоследствии раненого школьника отправили домой. Жизни парня ничего не угрожает.

Накануне в Днепре расстреляли вора цветного металла.