У Берліні презентували колекцію одягу з натуральних матеріалів

Екологічно, практично і дружньо до довкілля. У Берліні на тижні моди презентували колекцію одягу з натуральних матеріалів. Подіум облаштували символічно на непрцюючій електростанції. Моделі демонстрували вбрання з грибів, органічної бавовни та перероблених корків.

Головна мета дизайнерів - привернути увагу до проблем довкілля і довести, що одяг можна робити з органічних матеріалів.