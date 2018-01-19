У Берліні презентували колекцію одягу з натуральних матеріалів [ Редактировать ]
Екологічно, практично і дружньо до довкілля. У Берліні на тижні моди презентували колекцію одягу з натуральних матеріалів. Подіум облаштували символічно на непрцюючій електростанції. Моделі демонстрували вбрання з грибів, органічної бавовни та перероблених корків.
Головна мета дизайнерів - привернути увагу до проблем довкілля і довести, що одяг можна робити з органічних матеріалів.
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