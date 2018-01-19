Унікальний біонічний протез руки - розробили наші науковці, із Сум. Завдяки штучному інтелекту - апарат може сам навчатися нових рухів. Розробники запевняють - цієї функції поки що немає навіть у закордонних аналогів. Як працює новинка - бачили наші журналісти.

Ідея створити такий протез з'явилася у винахідників - через велику кількість поранених у зоні АТО.

"- Він не тільки може стискатися і розтискатися , але й ще деякі більш складніші рухи, що може окремо ще кожен із суглобів рухатися".

Та основна відмінність моделі - у здатності виконувати не лише вже запрограмовані рухи, але й навчатися нових. Усе завдяки вмонтованому штучному інтелекту. Над цією розробкою науковці працювали близько півроку. Кажуть, уже досягли результатів, на які не здатні закордонні аналоги.

В'ячеслав Москаленко, науковець.

"Можна протез навчити новим рухам, удосконалити їх, в той час як закордонні аналоги не адаптуються, вони просто є в своїй базовій комплектації з базовим функціоналом, який не змінюється у процесі експлуатації.

Зараз молоді вчені працюють над покращенням зовнішнього вигляду апарату та його технічних характеристик. Зрештою, вдосконалений протез зможе працювати цілий день без підзарядки і коштуватиме значно дешевше закордонних варіантів.

"Це покращення точності рухів, збільшення класів розпізнавання, підвищення швидкості перенавчання. Менша батарея буде, вона менше важитиме, Сам кінцевий продукт буде коштувати близько 2 тисяч доларів", - розповідає Артем Коробов, науковець.

Імпортний аналог коштує не менше 10 тисяч доларів. Щоб новинка якнайшвидше стала доступною тим, хто її потребує, вченим зголосилися допомогти представники громадських організацій людей з інвалідністю.

"Безумовно треба консультуватися з людьми, яким це безпосередньо потрібно. Насамперед для тих, хто має кістково-м'язові порушення, хто отримав поранення у зоні бойових дій, хто травмувався чи то дорожньо-транспортна пригода", - переконаний Олександр Грінка, член правління координаційної ради громадських організацій людей з інвалідністю Сумської області.

Загалом у Сумах направлення на протезування торік отримали більше сотні людей. Утім, щоб завершити роботу на проектом, винахідникам не вистачає коштів. Тож активно шукають спонсорів.