В Чилі Папа Римський допоміг жінці-поліцейському [ Редактировать ]
В Чилі Папа Римський допоміг жінці-поліцейському, яка впала з коня. Це сталося у місті Ікіке. Тварина чогось перелякалася і скинула жінку з сідла. Франциск зупинив свій папамобіль, вийшов з машини і кілька хвилин чекав разом із постраждалою на карету швидкої допомоги.
Нагадаю, Понтифік цими днями відвідує країни Латинської Америки. Його маршрут пролягає через кілька міст Чилі та Перу. Франциск прагне відновити довіру до католицької церкви після низки гучних скандалів і звинувачень в педофілії на адресу місцевих священиків.
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