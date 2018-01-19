У Туреччині дістали літак, який майже тиждень провисів у прірві над морем. Тягнули "Боїнг" двома кранами.

Нагадаю - пригода сталася в неділю в місті Трабзон. "Боїнг-737" приземлився в аеропорту, але раптом почав з'їжджати за межі злітно-посадкової смуги на схил і застряг на висоті 25 метрів над морем.

На борту було 162 пасажири - усі лишилися неушкодженими. За попередньою інформацією, в літака відмовив один з двигунів.