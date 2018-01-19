У Росії - знову напад на школу. Цього разу у Башкирії. Дев'ятикласник, у масці і з сокирою, вдерся до навчального закладу у селищі Сосновий Бір біля міста Улан-Уде.

Хлопець кинув пляшку із запальною сумішшю в один з кабінетів, де проходив урок. Коли учні почали вибігали з класу, підліток став наносити удари сокирою. Постраждали - вчителька та шестеро дітей, двоє з них - у важкому стані. 9-класника вже затримали. Він також травмований, намагався покінчити з собою.

Є інформація, що в нападника були спільники, їх зараз розшукують. Це вже третій напад на школу в Росії за останній тиждень.