Пассажиры автобуса оказались заблокированными на рельсах [ Редактировать ]
19 января, ночью в Волынской области спасатели оказали помощь водителю автобуса международного сообщения, который застрял на железнодорожном переезде.
Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Украины, передает УНН.
"19 января в 00:37 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о том, что с автодороге вблизи села Дерно Киверцовского района съехал рейсовый автобус с пассажирами и оказался на путях железнодорожного переезда. В салоне автобуса международного сообщения, следовавший из Киева в Гданьск (Польша), находилось 53 человека ", - говорится в сообщении.
Напомним, в Казахстане 52 человека заживо сгорели в автобусе.
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