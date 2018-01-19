19 января, ночью в Волынской области спасатели оказали помощь водителю автобуса международного сообщения, который застрял на железнодорожном переезде.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС Украины, передает УНН.

"19 января в 00:37 в Службу спасения" 101 "поступило сообщение о том, что с автодороге вблизи села Дерно Киверцовского района съехал рейсовый автобус с пассажирами и оказался на путях железнодорожного переезда. В салоне автобуса международного сообщения, следовавший из Киева в Гданьск (Польша), находилось 53 человека ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Казахстане 52 человека заживо сгорели в автобусе.