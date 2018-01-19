ГФС разделят на 2 отдельные структуры - Данилюк [ Редактировать ]
Министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил намерения реорганизовать Государственную фискальную службу в два юридических лица.
"Мы будем ускорять реформу ГФС. Будем создавать единое юридическое лицо для таможни, единое юрлицо для налоговой, чтобы убрать коррупцию на местах. После этого у нас будет возможность привлекать новых людей, потому что они будут верить в эту реформу, а не в косметические изменения", - заявил Данилюк.
Напомним, Кабмин отменил реформу ГФС и таможни.
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