У Туреччині на три місяці продовжили надзвичайний стан

Американське посольство в Єрусалимі - з'явиться до кінця 2019 року; Між Великою Британією та Францією хочуть побудувати міст; А Пучдемон згоден керувати Каталонією - по "Скайпу". Більше про це і не тільки - у нашому огляді.