В МВД Украины попросили водителей быть осторожными на дорогах из-за ожидаемых синоптиками гололеда и образования снежного покрова до 40 сантиметров высотой.

В Национальной полиции уточнили, что подобные пробки все еще наблюдаются в Винницкой и Черкасской областях. В Киеве уже отменили ограничения на въезд для крупногабаритного транспорта.

В пресс-службе ведомства также сообщили о ликвидации пробки на трассе Киев-Одесса, где утром скопилось около 400 автомобилей.

Ограничение движения

Для работы очистительной техники ГСЧС частично ограничила движение большегрузного транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Одесской и Черкасской областях.

В Одесской области временно ограничено движение автобусов на дорогах общего пользования.

В связи с введением временных ограничений на автомобильных дорогах местные органы власти и ГСЧС организовали 3 тыс. 618 пунктов обогрева.

Пункты обогрева:

На въездах в Киев в местах отстоя крупногабаритного автотранспорта на время действия ограничений ГСЧС открыло мобильные пункты обогрева в следующих местах:

трасса Киев - Харьков возле знака Киев

ул. Богатырская у КПП

трасса Киев - Бровары возле КПП

трасса Киев - Одесса

трасса Киев - Чоп возле КПП на повороте к Пуще Водице

трасса Киев - Обухов

Напомним, снегопад в Украине обесточил несколько городов.