Непогода в Украине: в МВД предупредили водителей об опасности на дорогах [ Редактировать ]
В МВД Украины попросили водителей быть осторожными на дорогах из-за ожидаемых синоптиками гололеда и образования снежного покрова до 40 сантиметров высотой.
В Национальной полиции уточнили, что подобные пробки все еще наблюдаются в Винницкой и Черкасской областях. В Киеве уже отменили ограничения на въезд для крупногабаритного транспорта.
В пресс-службе ведомства также сообщили о ликвидации пробки на трассе Киев-Одесса, где утром скопилось около 400 автомобилей.
Ограничение движения
Для работы очистительной техники ГСЧС частично ограничила движение большегрузного транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Одесской и Черкасской областях.
В Одесской области временно ограничено движение автобусов на дорогах общего пользования.
В связи с введением временных ограничений на автомобильных дорогах местные органы власти и ГСЧС организовали 3 тыс. 618 пунктов обогрева.
Пункты обогрева:
На въездах в Киев в местах отстоя крупногабаритного автотранспорта на время действия ограничений ГСЧС открыло мобильные пункты обогрева в следующих местах:
- трасса Киев - Харьков возле знака Киев
- ул. Богатырская у КПП
- трасса Киев - Бровары возле КПП
- трасса Киев - Одесса
- трасса Киев - Чоп возле КПП на повороте к Пуще Водице
- трасса Киев - Обухов
Напомним, снегопад в Украине обесточил несколько городов.
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