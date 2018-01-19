Украинский певица Ани Лорак, которая недавно прилетела в Киев для подготовки нового шоу, покинула украинскую столицу.

Об этом певица сообщила в Instagram.

В коротких роликах Ани Лорак попрощалась с Киевом, отправляя в камеру воздушные поцелуи и показывая местные улицы по дороге в аэропорт. В следующих кадрах певица сняла вид с самолета.

Напомним, Ани Лорак вернулась в Украину.