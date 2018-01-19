Легенда украинского шоу-бизнеса Ирина Билык презентовала новый клип на песню "Не питай". Этот трек вошел в альбом "Без грима", выпущенный летом 2017. Лирическая,чувственная композиция обрела свои очертания с легкой руки режиссера Юрия Движона (DVIZHON), с которым певица уже работала над клипом "Волшебники".

"Ира - это тот артист, который очень быстро соглашается на эксперименты, всегда даёт шанс. Если ты его однажды оправдал, то дальше она поддержит любые твои начинания и идеи. Так случилось и с этой работой. До конца понимали, как она будет выглядеть в финале, только я и один из топовых операторов Украины - Серж Бандерас. Я очень счастлив, что "Не питай" стала моей второй работой для Ирины Билык. Прикоснуться к ее хрупкому миру для меня большая честь! - поделился режиссер Юра Движон.

Главной идеей этого видео была передача той невесомости, что исходит из самой песни. Визуальный ряд - это сон, в котором облака дыма окутывают наши фантазии и мысли. Иногда со своей любовью можно встретиться только там. Мы думаем о человеке, нам снится, что он рядом, но это всего лишь сон.

Музыку и слова песни "Не питай" специально для Ирины написал ее любимый авторАлександр Воевуцкий.

Над образом певицы трудился стилист Антон Чехов, мейк-ап - Юлия Джулай.

"Я сама не ожидала, что через год после выхода песни в эфир мои поклонники будут забрасывать меня письмами с просьбами снять клип именно на "Не питай", и вот спустя год режиссёр Юрий Движон предложил мне идею для видео. Мне понравилось, что в этом клипе я такая, какая есть в жизни, без грима и фальши. Я абсолютно счастлива, что теперь мои поклонники смогут не только слушать эту песню, а и смотреть клип и наслаждаться им", - поделилась Ирина Билык.

Клип "Не питай" уже в эфире музыкальных телеканалов страны, а также на официальном канале Ирины Билык в YouTube!

Напомним, известный британский певец снял клип в Киеве.