МОН обнародовало официальную позицию относительно организации учебного процесса в вузах в зимний период.

Об этом говорится на сайте МОН.

"Согласно действующему законодательству, при любых условиях, в том числе климатических, учреждение высшего образования не может подменять аудиторные обучения дистанционным. В учреждениях высшего образования используются различные формы работы в течение года. Кроме занятий в аудиториях - практика, подготовка курсовых и дипломных работ и др. учреждение высшего образования в пределах своей академической автономии может само определять последовательность, когда и какие формы работы будут применяться. Однако, как бы заведение не структурировало обучение, количество запланированных аудиторных часов должно быть одно и то же. То есть возможен перенос внеаудиторных занятий в зимний период, а аудиторных - на весенний и летний без потерь для обучения ", - говорится в сообщении.

В министерстве также признали, что в украинских вузах существует проблема с энергоэффективностью. Старые помещения требуют капитальных ремонтов, чтобы ресурсы на их содержание (в том числе отопление) использовались разумно.

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