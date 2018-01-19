На стационарном посту "Запорожье-север", который расположен на автомагистрали при въезде в город со стороны города Днепр, трое патрульных пытали и издевались над водителем, которого остановили.

Всех троих задержали. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Находясь на дежурстве, патрульные остановили автомобиль и по непонятным причинам одели водителю наручники и избили резиновыми дубинками. Медики насчитали следы от 13 ударов в его теле. Пострадавшего более 6:00 насильно держали на улице ночью, ограничили передвижения. Водителю также не дали возможности согреться в помещении поста, поесть, запретили общаться с родственниками и адвокатом ", - рассказал Лысенко.

Напомним, под Николаевом полицейские застрелили мужчину.