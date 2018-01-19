Оборотни в погонах: патрульные 6 часов жестоко издевались над водителем [ Редактировать ]
На стационарном посту "Запорожье-север", который расположен на автомагистрали при въезде в город со стороны города Днепр, трое патрульных пытали и издевались над водителем, которого остановили.
Всех троих задержали. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.
"Находясь на дежурстве, патрульные остановили автомобиль и по непонятным причинам одели водителю наручники и избили резиновыми дубинками. Медики насчитали следы от 13 ударов в его теле. Пострадавшего более 6:00 насильно держали на улице ночью, ограничили передвижения. Водителю также не дали возможности согреться в помещении поста, поесть, запретили общаться с родственниками и адвокатом ", - рассказал Лысенко.
Напомним, под Николаевом полицейские застрелили мужчину.
по теме
В Харкові на 2 місяці арештували поліцейських-хабарників
Два місяці в СІЗО проведуть харківські патрульні, які в понеділок попалися на хабарі. За даними слідства вони організували цілу схему здирництва. Як вона працювала і що загрожує копам - дивимося далі.
В Киеве поймали с поличным полицейского-взяточника
В Киеве сотрудники СБУ задержали полицейского, который требовал деньги за содействие в переквалификации уголовного дела.
В Харькове за взяточничество на 2 месяца арестовали двоих полицейских
Два месяца в СИЗО проведут харьковские патрульные, которые попались в понедельник на взятке. По данным следствия, они организовали целую схему вымогательства денег у водителей
Полицейский покончил с собой на рабочем месте (фото)
В Ставропольском краю России прямо на рабочем месте покончил с жизнью 23-летний полицейский.
Под Днепром нашли изуродованное тело девочки
В одном из сел Никопольского района Днепропетровской области убили несовершеннолетнюю девушку.